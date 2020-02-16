Afili Aşk, artık her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelecek. Afili Aşk'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde Ayşe ve Kerem ölümle burun buruna gelirken, Kerem'in kalbi durdu. İzleyiciler Kerem'in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Afili Aşk 34. son bölüm özeti ve 35. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde.

AFİLİ AŞK 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 35. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

AFİLİ AŞK 34. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe, babasını dolandıran kişinin kim olduğunu öğrenebilecek mi?

Geçmişin sırları yavaş yavaş ortaya çıkar. Muhsin'in eline geçen fotoğraf, Ayşe'nin babasını zamanında dolandıran kişiyi de ele verecektir. Kerem ve Ayşe bu kişiyi bulmak için iş birliği yapar. Kerem, fotoğraftakilerden birini hatırlar. Ancak düşündüğü şeyden emin değildir.

Ayşe'yi bu konuda yalnız bırakmaz. Kerem ve Ayşe birlikte gittikleri yerde karşılaştıkları manzara ile şoke olurlar. Peki onları bekleyen sürpriz nedir? Bu işin sonunda nasıl bir sonuca varılacaktır?