19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afili Aşk'ın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Bekarlığa veda partisinden sonra Ayşe ve Kerem arasında başlayan inatlaşma büyüdü ve bütün şirketin dahil olduğu büyük bir düelloya dönüştü ve sonunda kazanan Ayşe oldu. Yeni bölümde ise Ayşe'nin annesi Melahat 'İn zehirlenip hastaneye kaldırılmasıyla olanlar oluyor. Ayşe ve Kerem başlarına geleceklerden habersiz annelerini ziyaret ederler.
Melahat odadakilere, sağlığından endişelenen ve ilaçlarını almadığı için üzerine gelen oğlu Rıza'ya, Ayşe ile Kerem'in sahte evliliğinden bahsettiğini söyler.
AFİLİ AŞK 27. BÖLÜM ÖZETİ
Ayşe'ye evlenme teklif etmek için yüzük alıyor ve sonrasında beklenmedik bir durum yaşanıyor!
Kerem, artık Ayşe'yle olan evliliklerini gerçeğe taşımak istiyor. Bunun için de ona bir yüzük alıp, evlenme teklif etmeye karar veriyor. Her şeyi planlayan Kerem'i ise büyük bir aksilik bekliyor. Ayşe'ye hazırladığı sürprizi gerçekleştiremeyen Kerem soluğu hastanede alıyor.
Öte yandan iki aşık her şeyi yoluna koyduklarını düşünürken Melahat’ın ilaçlarını ihmal etmesiyle tekrar kafası gidip gelmeye başlar. Sahte evliliği bilen Melahat, etrafta ne zaman patlayacağı belli olmayan saatli bomba gibi dolaşmaktadır. Ve günün sonunda herkes gerçekleri öğrenir...
AFİLİ AŞK 28. BÖLÜM FRAGMANI
Ayşe'nin annesi Melahat zehirlenip hastaneye kaldırılınca olanlar oluyor. Ayşe ve Kerem, başlarına geleceklerden habersiz annelerini ziyaret ederler. Odada Muhsin, Rıza ve Erkut da bulunmaktadır. Melahat odadakilere, sağlığından endişelenen ve ilaçlarını almadığı için üzerine gelen oğlu Rıza'ya, Ayşe ile Kerem'in sahte evliliğinden bahsettiğini söyler. Bunu duyan Ayşe ve Kerem büyük şok yaşar. Başta Muhsin olmak üzere odadakiler iki aşığımızın ağzından çıkacak doğrulama cümlelerini beklerler.
Ayşe ve Kerem evliliklerinin sahte olduğunu açıklayacaklar mı? Bu andan itibaren aileler arasında sorun çıkacak mı? Muhsin, çok güvendiği Ayşe'ye karşı nasıl bir tavır alacak? İki aşık evlilik ile ilgili nasıl bir karar alacaklar?
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