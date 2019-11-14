Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünde anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda Kerem'in Ayşe'den soğuması için elinden geleni yapar ve Ayşe bambaşka biri olur. Kerem, Ayşe’nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmiştir.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kerem, artık Ayşe'ye olan aşkını itiraf etmiştir. Bundan sonraki adımı ise Ayşe'den bekler. Duyduğu aşk sözcükleriyle çok mutlu olan Ayşe ise Yelda'nın gerçekleri öğrenmesiyle büyük bir kaosun içine düşer. Yelda, Ayşe'nin yavaş yavaş Kerem'in hayatından çıkmasını ister ve onu yönlendirmeye başlar. Yelda'nın amacı Ayşe’nin Kerem’i terk etmesi değil, Kerem’in Ayşe’den soğumasıdır. Ayşe bambaşka biri olur. Ayşe’nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Kerem, Ayşe’nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir.

Ayşe artık yolun sonuna gelmektedir. Ancak Kerem'in son anda yaptığı duygusal konuşma olayların gidişatını bir kez daha değiştirir. İkili arasındaki aşk bu defa daha da büyür...