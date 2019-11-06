Afili Aşk 21. bölüm fragmanları

Afili Aşk'ın 21.yeni bölüm fragmanları yayınlandı.Fragmana damga vuran sahne ise Kerem'in Ayşe'ye aşkını itiraf etmesi oluyor. Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Yelda, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini öğreniyor. Yelda'nın gerçekleri öğrenmesiyle de evde dengeler değişiyor. Kerem ise Ayşe'ye duygularını itiraf etmeye karar veriyor. Onun için yeniden bir kağıttan kuğu yapıyor ve ilk kez Ayşe'yi sevdiğini söylüyor. Kerem'in aşk itirafıyla şaşkına dönen Ayşe'nin gözleri doluyor.

Peki Yelda, bu sahte evlilikten gerçek bir aşk çıktığına inanacak mı? Kerem ve Ayşe'yi nasıl bir süreç bekliyor?

Sahte evliliği öğrenen Yelda ne yapacak?

Ayşe, Kerem’in beklenmedik hamlesi ve öpücüğü karşısında şaşkındır. Kerem’in ortaya attığı centilmenlik anlaşması yine Kerem eliyle bozulmuştur. Ayşe bunun anlamını sorgulamaya başlar. Ayşe kendi duygularının farkındadır ama Kerem’den emin olmak için ondan gelecek hamleyi bekler.

Kerem içinse kara kutunun tekrar açılma vakti gelmiştir. Artık kara kutu sorularını cesaretle cevaplamak zorundadır. Peki Kerem aşkını itiraf edebilecek midir?

Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini öğrenen Yelda için ise hesap sorma vakti gelmiştir.

Sessizliğini koruyan Yelda, ne yapacaktır? Yelda bu aşka engel olabilecek midir?

AFİLİ AŞK 21. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Kerem'in aşk itirafından sonra sürpriz evlilik teklifi mi geliyor?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ile olan belirsizliğe artık bir son vermek isteyen Kerem, ona bir yüzükle gidiyor! Peki bu yüzük ardından sürpriz bir evlenme teklifini mi getirecek?

Kerem, Ayşe'ye aşık olduğunu artık itiraf eder. Bu anı sabırsızlıkla bekleyen Ayşe ise heyecandan yerinde duramaz. Kerem'in kafasında ne vardır? Bu itirafı nasıl yapacaktır? Elindeki yüzükle Ayşe'ye evlenme mi teklif edecektir?

AFİLİ AŞK 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Afili Aşk yeni bölümüyle 6 Kasım Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!