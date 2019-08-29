Afili Aşk 11. son bölümü izlendi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk son bölümüyle seyircisini ekran başına topladı. Afili Aşk'ın son bölümünde, Ayşe bir reklam filmi için teklif alıyor. Kerem ile birlikte gittiği sette ise herkesi şaşkına çeviren olaylar yaşanıyor.

AFİLİ AŞK 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Afili Aşk 11. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Afili Aşk 11. Bölümde bir reklam firmasının teklifini kabul eden Ayşe, çekimler için Kerem'le birlikte gittiği sette beklenmedik bir misafirle karşılaşır ve bu durum onu alt üst eder!

Afili Aşk 28 Ağustos Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ayşe, beklenmedik bir sürpriz misafir yüzünden duygularına yenik düşüyor!

Kerem kazadan sonra Ayşe’nin itirafının peşine düşer. Ayşe ‘’Sakın Aşık Olma’’yı kim için söylemiştir? Yoksa o kişi Muammer midir?

Öte yandan Ayşe ise hayatının teklifi ile karşı karşıyadır. Bir menajerlik şirketi Ayşe ile anlaşmak ister. Ayşe’nin bütün hayatını değiştirecek olan bu teklif, Kerem’in hiç hoşuna gitmez. Kerem Ayşe’nin yeni kariyerine engel olmaya çalışırken kendini sürekli Ayşe’nin yanında bulur. Ancak tam her şey yoluna girdi derken geçmişten gelen misafir dengeleri değiştirir.