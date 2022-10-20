Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün sahibi Gomidas isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak olurken, Haldun Dormen Özel Ödülü Amadeus oyununa gitti. Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise Zihni Göktay oldu.
Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu tiyatro ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 19 Ekim Çarşamba akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerine kavuştu. Pandemi dönemi sebebiyle iki yıl aradan sonra tiyatro sanatçılarını yeniden onurlandırmaya başlayan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde toplam 16 dalda ödül verildi. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren ödül töreninin bu seneki sunuculuğunu ise Nezaket Erden ile Ali Yoğurtçuoğlu üstlendi.
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün sahibi Gomidas isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak oldu.
Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü Amadeus kazanırken, tiyatronun gelişimine katkıda bulunan isimlere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi Zihni Göktay oldu. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Engin Uludağ’a verildi.
"Tiyatro varsa biz varız"
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale’nin adını yaşatırken, tiyatroya verilen emekleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, sözlerine şu şekilde devam etti: “Aradan geçen iki yılın ardından Türk tiyatrosunun en özel gecesi olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde tiyatro sanatçılarımızı onurlandırmaya onlara teşekkür etmeye yeniden devam etmek bizim için çok büyük bir heyecan. Bu heyecan ve mutluluğumuzu, tiyatroya olan aşkımız ve saygımızda borçluyuz. Çünkü tiyatro varsa biz de varız. Türk kadınına, tiyatronun sahnelerinin kapılarını cesurca açan Afife Jale’nin anısını yaşatmaya devam etmekten gurur duyuyoruz."
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde en büyük hassasiyetlerinin, değerlendirme süreçlerinin adil, şeffaf ve doğru olması olduğunu belirten Tanrgün, "Pandemi sebebiyle verilen ara sebebiyle bu seneyi '24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonu' olarak ele aldık. Bu çok özel sezonunda 15 Mart 2019’dan 22 Nisan 2022’ye kadar olan dönemdeki oyunları değerlendirdik. Bu anlamda dopdolu geçen bir sezonu geride bıraktık. Ortaya koyulan eserler, yetişen çok yetenekli isimler ve tüm emek verenleriyle, tiyatromuzun çok açık bir şekilde güçlenmeye devam ettiğini gördük. Sezon boyunca göstermiş oldukları başarılı performanslardan ötürü aday olan ve ödül kazanan tüm sanatçıları gönülden tebrik ediyorum.”
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Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu/afife-tiyatro-odulleri-sahiplerini-buldu-3530999
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