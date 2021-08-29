Kabil'de yeni patlama!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen şiddetli patlamada 6'sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.
Habertürk TV'den Mehmet Akif Ersoy, havaalanı yakınındaki patlamanın nedeninin roket saldırısı olduğunu bildirdi.
Bu arada Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, “Amerikalıların askeri operasyonlarını yürütmek için Afgan hava sahasını kullanma hakları yok” dedi.
Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede 26 Ağustos Perşembe iki ayrı patlama meydana gelmişti.
Havalimanındaki terör saldırılarında çok sayıda sivil, Taliban mensubu ve ABD askeri ölmüştü. Ülkeden ayrılmak üzere olan ABD ordusu intihar saldırısıyla aynı gün havalimanı yakınlarında mühimmat imha işlemleri yapmış ve 4 büyük patlama sesi daha duyulmuştu.
Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede 26 Ağustos Perşembe günü iki ayrı patlama meydana gelmiş en az 180 kişi hayatını kaybetmişti.
BIDEN SALDIRI OLABİLİR DEMİŞTİ
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtmişti.
Biden, "Bu saldırı son değildi. O (Kabil'de 13 Amerikan askerinin öldürüldüğü) menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Askerlerinin güvenliğine öncelik vermek üzere her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Biden, "Sahadaki durum son derece tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yeni bir terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdiler." değerlendirmesinde bulundu.
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