Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birinci saldırının, üniversite öğrencilerini taşıyan minibüse yönelik olduğunu, diğer iki saldırının ise ilk saldırının yakınında gerçekleştirildiğini söyledi. Saldırılarda, ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 17 kişinin yaralandığını belirtti.

Rahimi, yaralıların arasında bir gazetecinin de bulunduğunu kaybetti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.