Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Afganistan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti

        Afganistan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti

        Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

        • 2

          Buna göre, son haftalarda Bağlan vilayetinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1000 evin ise yıkıldığı kaydedildi.

        • 3

          Açıklamada, WFP'nin selzedelere yardım dağıttığı belirtildi.

        • 4

          Öte yandan, Afganistan Meteoroloji Kurumu, Badahşan, Tahar, Bağlan, Pençşir, Lağman, Kunar, Nuristan ve Nangerhar vilayetleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

        • 5

          Bu sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetlendiği Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News'a yaptığı açıklamada, son 1-2 gündür yaşanan seller nedeniyle 130 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin yaralandığını kaydetti.

        • 6

          Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

        • 7

          Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.

        • 8

          Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Habertürk Anasayfa