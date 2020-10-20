Afganistan'ın batısındaki Nimruz şehrinde, Nimruz Valiliği sözcüsü Bahram Hakmal yaptığı açıklamada, Kang ilçesinde polislere bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Hakmal saldırıda Kang ilçe Emniyet Müdürü Faiz Muhammad Hotak ile 11 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.