Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, üçünün yaralandığını ifade eden Ayyubi, 6 güvenlik görevlisinin de Taliban'ın eline esir düştüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.