Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan, basına yaptığı açıklamada, militanların, Zabul merkezi Kalat şehri yakınlarında devriye gezen polislere bombalı ve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 10 polisin yaşamını yitirdiğini, 1 polisin de yaralandığını bildiren Hakbayan, saldırıların ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarının da ağır kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.