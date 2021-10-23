Yetkililer, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırılarda 2 Taliban mensubuyla 1 çocuğun öldüğünü ifade eden yetkililer, 2 kişinin yaralandığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Daha önce Taliban'a yönelik düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

​​​​​​​