Afganistan'da kız öğrenciler gözyaşlarıyla eve döndü

Afganistan'da aylar sonra erkek öğrencilere yönelik tüm okullar ve kız öğrencilere yönelik ilkokullar açıldı. Taliban yeni okul yılının ilk gününde, ortaokul ve liseye giden kızların okula gitmesine izin verilmeyeceğini söyledi.
İKİNCİ BİR EMRE KADAR BEKLENECEK
Afganistan Eğitim Bakanlığı tarafından hafta başında yapılan açıklamada, "tüm öğrencilerin" okula gelmesi istendi. Ancak bugün yapılan açıklamada, kız öğrencilere yönelik şimdilik ilkokulların açıldığı, ortaokul ve liselerin ikinci bir emre kadar bekleyeceği bildirildi.
Açıklamada, ortaokul ve liselerin okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından açılacağı kaydedildi.
"GÖZYAŞLARIYLA EVE DÖNDÜLER"
Reuters'ın aktardığı haberde, Afganistan'ın başkenti Kabil'de üç liseden öğretmen ve öğrenciler çarşamba sabahı heyecanla okullarına gitti ancak evlerine dönmek zorunda kaldı. Çok sayıda kız öğrencinin gözyaşlarıyla eve döndüğü belirtildi.
Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan iktidara gelmesinden dönem dönem eğitime ara verilmişti, bir süre sonra kız çocuklarının sadece ilkokula gitmesine izin verildi.
Bu yılın başlarında ülkenin çoğunda üniversiteler açıldı, açılan üniversitelerde kadın ve erkek öğrenciler ayrı sınıflarda ve zamanlarda eğitime başladı.
Afganistan genelinde 16 binden fazla okulda yaklaşık 9 milyon öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ını kızlar oluşturuyor.
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