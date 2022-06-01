Afganistan'da kız çocukları ne zaman okula gidecek?

Taliban geçici hükümetinin sözcülerinden Bilal Kerimi, Afganistan'da ortaokul ve lise düzeyindeki kız çocuklarının okula ne zaman başlayacaklarının belli olmadığını söyledi.
Kerimi, Taliban sonrası Afganistan'da ortaokul ve lise düzeyindeki kız çocuklarının henüz eğitime başlayamamasıyla ilgili, çalışmaların sürdüğünü ve gelecekte sorunun çözüleceğini dile getirdi. Kerimi, şöyle devam etti:
"Şu an Afganistan'da milyonlarca kız çocuğu eğitim merkezlerine gidiyor. Taliban gelmeden Kovid-19 nedeniyle tüm merkezler eğitime ara vermişti. Orta ve lise çağındaki kız öğrencilerin eğitime başlaması için şeri konuların ve İslami usullerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması lazım. Yani her açıdan herhangi bir endişe kalmayınca, bu sorun da çözülecektir. Okulların ne zaman açılacağı ise henüz belli değil."
"İHTİYAÇ HALİNDE KADINLAR DA ASKERE ALINACAK"
Taliban yönetiminin yeni profesyonel ordu kurmayı hedeflediğini belirten Kerimi, henüz asker sayısının belli olmadığını söyledi.
Kerimi, "Taliban hükümetinde gerekli her alanda kadınlar görev alabilecek. Orduda da aynı şekilde. İhtiyaç halinde kadınlar da askere alınacak, lazım olmazsa alınmayacak. Şu anda da farklı pozisyonlarda kadınlar görev yapıyor. Havalimanları, Pasaport Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığında kadınlar çalışıyor. Birkaç vilayette düzenlediğimiz kapsamlı operasyona kadın güçler de katılmıştı." diye konuştu.
HAŞHAŞ TARLALARI YOK EDİLECEK
Afganistan'da uyuşturucu maddelerinin ekim ve üretiminin yasaklanmasının ardından haşhaş tarlalarının yok edileceğini söyledi.
Afganistan dünyada en fazla afyon üreten ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.
Haşhaştan elde edilen afyon, Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere Avusturalya'ya kadar geniş bir coğrafyada satışa sunuluyor. Bu durum, uluslararası toplumda ciddi rahatsızlıklara neden oluyor.
Taliban yönetimi, nisanda aldığı kararla ülke genelinde her türlü keyif verici maddenin kullanımı, ticareti ve üretimini yasaklandığını, bu kararı ihlal edenlerin yargılanarak cezalandırılacağını bildirmişti.
Ekonomik krizdeki Afganistan'da faaliyet gösteren çiftçilerin en büyük sorunu ise eş değer kazanç getirecek alternatif ürün bulamamalarından kaynaklanıyor.
Taliban geçici hükümetinin sözcülerinden Bilal Kerimi, ülke gündemine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Taliban yönetiminin uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduğunu ve çiftçiler için alternatif arayışında olduklarını aktaran Kerimi, "Hiç şüphesiz Afganistan'da ekonomik sorunlar bulunuyor. Haşhaşın alternatifi olarak henüz bir şey bulunmuyor." dedi.
Uyuşturucu sektörüne getirilen yasağın ayrıca dini bir boyutunun da bulunduğunu kaydeden Kerimi, bunun kesin ve son karar olduğunu söyledi.
Ülkedeki uyuşturucu üretiminden şikayetçi ülkelerden destek bulamadıklarını dile getiren Kerimi, şöyle devam etti:
"Yani haşhaşla ilgili açıklanan karar kesin şekilde uygulanacak. Bundan sonra haşhaş ekilen tarlalar da yok edilecek. Geçmişte Afganistan'daki uyuşturucu üretiminden rahatsız olan ve bundan doğrudan etkilenen ülkeler şimdi haşhaşın alternatifinin sunulması konusunda bize destek vermeli. Onlar gerçekten uyuşturucudan zarar gördüklerini çiftçilere destek vererek ispat etmeli. Şu ana kadar da hiçbir ülke bu konuda gözle görülür bir destek sağlamadı."
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