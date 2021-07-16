Afganistan'da güvenlik güçleri 2 ilçeyi Taliban'dan geri alındı

AA

Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin Taliban'ın kontrol ettiği ilçeleri geri almak için operasyonlarını sürdürdüğünü açıkladı.

Nimruz vilayetinin Çahansur ve Bamyan vilayetinin Seygan ilçelerinin Taliban'dan geri alındığı ifade edilen açıklamada, operasyonlarda çok sayıda militanın öldürüldüğü ve önemli miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

- Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil kontrol altında tutuyor.