Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 18 yaşındaki Arif, 17 yaşındaki Yusuf ve 16 yaşındaki Mehmet Fatih Güneş kardeşler hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Gaziantep'te yürekleri yakan olay, Oğuzeli İlçesi Çaybaşı Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi.
SAĞLIK EKİPLERİ EVE GELDİ
Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih Güneş (16) kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendiği belirlendi.
3 KARDEŞ HASTANEYE SEVK EDİLDİ KURTARILAMADIHayatını kaybeden Arif (önde) ve Fatih (arkada) Güneş kardeşler.
AA ve DHA'daki habere göre olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYORHayatını kaybeden Yusuf Güneş.
Üç kardeşin cenazeleri, yakınlarının gözyaşları içinde otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.