Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te sobadan zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 18 yaşındaki Arif, 17 yaşındaki Yusuf ve 16 yaşındaki Mehmet Fatih Güneş kardeşler hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te yürekleri yakan olay, Oğuzeli İlçesi Çaybaşı Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi.

        SAĞLIK EKİPLERİ EVE GELDİ

        Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih Güneş (16) kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendiği belirlendi.

        3 KARDEŞ HASTANEYE SEVK EDİLDİ KURTARILAMADI

        Hayatını kaybeden Arif (önde) ve Fatih (arkada) Güneş kardeşler.
        Hayatını kaybeden Arif (önde) ve Fatih (arkada) Güneş kardeşler.

        AA ve DHA'daki habere göre olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Hayatını kaybeden Yusuf Güneş.
        Hayatını kaybeden Yusuf Güneş.

        Üç kardeşin cenazeleri, yakınlarının gözyaşları içinde otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Habertürk Anasayfa