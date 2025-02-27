Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen 'Bilirkişi' iddianamesi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu, 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir bilirkişiye yönelik sözleri sebebiyle 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        DHA'da yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla, alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

        Soruşturma kapsamda, ‘Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Habertürk Anasayfa