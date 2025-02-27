İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir bilirkişiye yönelik sözleri sebebiyle 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DHA'da yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla, alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamda, ‘Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.