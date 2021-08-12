Afganistan, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

Abdullah, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı Afganistan konulu toplantıda ülkedeki durumun kritik olduğunu söyledi.
Afgan halkının son yıllarda elde ettiği kazanımların tehdit altında olduğunu belirten Abdullah, Taliban'ın son zamanlarda ülkenin dört bir yanında düzenlediği saldırılar sonucu binlerce kişinin öldüğünü, yaralandığını ve yüz binlerce kişinin de yerlerinden olduğunu kaydetti.
Abdullah, BM Güvenlik Konseyi'nden Afganistan krizine çözüm yolu bulunması için acilen toplanmasını ve ülkedeki insani durum ve güvenlik konularını görüşerek kesin bir karar almasını istediklerini vurguladı.
BM bugün, Kabil'de Afgan güçleri ve Taliban arasında çatışma çıkmasının "felaketle" sonuçlanacağı uyarısında bulunarak, Doha'daki görüşmelerde anlaşma sağlanması çağrısı yapmıştı.
GAZNE VALİSİ GÖZALTINA ALINDI
Afganistan'ın önemli ve tarihi vilayetlerinden Gazne merkezinin bu sabah Taliban kontrolüne geçmesinin ardından Vali Muhammed Davut Lagmani gözaltına alındı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirveyis Stanikzey, basına yaptığı açıklamada, Gazne Valisi Lagmani'nin, vali yardımcısı ve özel kalem müdürü ile Gazne merkezinin Taliban kontrolüne geçmesinin ardından başkent Kabil'e giderken Meydan Vardak vilayetinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.
Stanikzey, söz konusu kişilerin gözaltına alınma nedenini açıklamadı.
Gazne İl Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, Vali Lagmani'nin Gazne merkezini anlaşma sonucu Taliban'a teslim ettiğini öne sürdü.
Gazne Valisi'nin araç konvoyunun kent merkezindeki Taliban militanlarının arasından rahatlıkla geçip gitmesine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu.
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