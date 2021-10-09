Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen, uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in Afganistan uyruklu lideri Sanger Ahmadi sınır dışı edildi. Sanger Ahmadi'nin sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğunun belirlenmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanger Ahmadi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirledi.
Ekipler, önceki gün Ahmadi'nin kaldığı otele baskın düzenledi. Ahmadi ve çete üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
ALMANYA'DA 30 AYRI SUÇ
Almanya'da polis memurlarını ölümle tehdit eden Ahmadi, yayınladığı bir videoda Frankfurt'ta yaşayan Afganları cinayete teşvik edeceğini söylemesi Alman medyasında da yer bulmuştu.
“Lions-Cartel” adlı çetenin elebaşlığını yapan Ahmadi'nin Almanya'da 30 ayrı suç işlediği biliniyor. 2017'de Almanya'da sınır dışı edilen Ahmadi ile ilgili çıkan haberlerin ardından Alman Polis Teşkilatı Başkanı Rainer Wendt, polis ailelerinin ve yakınlarının yakın korumaya alınacağını belirtmişti.
İSTANBUL'DA ŞAŞAALI HAYAT
Ahmadi'nin Eylül ayında sosyal medyasında yayınladığı bir videoda İstanbul'da olduğu ortaya çıkmıştı. Alman medyasında hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak da "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Bizler sadece Almanya'ya değil, Avrupa Birliği'ne de çoğu şey için müteşekkiriz. Ve tekrardan bütün Almanya'dan, polislerden, polis ailelerinden, ilgili makamlardan özür dilerim. İnsanlar hata yapar, bu da benim bir hatam oldu. O duruma düşmemem gerekiyordu, ama hatamı anladım. Umuyorum ki özrümü kabul edersiniz. Kimseyi incitmeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Sizlere garanti ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Ahmadi'nin sosyal medyasında kah bir eğlencede kah namaz kılarken çekilmiş fotoğrafları da tartışma konusu olmuştu.
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