Afgan öğrenci Alizada: Ülkemi korku içinde izliyorum

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil dahil ülkenin tamamına yakınını kontrol etmesinin ardından endişeli bekleyiş devam ediyor. Ülkeden tahliyeler sürerken, öğrenci olarak Türkiye'ye gelen Afganlar ise ailelerinin durumundan dolayı tedirginlik içerisinde.
Bu isimlerden biri olan ve geçtiğimiz yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Türkiye Bursları programına başvuru yaparak İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne kabul edilen 18 yaşındaki Samsiyya Alizada, Habertürk'e açıklamalarda bulundu.
'AİLEM KORKU İÇİNDE BEKLİYOR'
Alizada, geçtiğimiz ocak ayında Türkiye'ye geldiğini kaydederek şunları söyledi: "Ben şu an dil eğitimi alıyorum. Bu Eylül'de de okuluma başlayacağım. Ancak ülkemde son yaşananlar nedeniyle fazlasıyla tedirginlik yaşıyorum. Ailem şu an orada. İki erkek kardeşim var. Annem de babam da eğitimli, ikisi de üniversite mezunu. Abim Hindistan’da elektrik mühendisliği, küçük kardeşim de Herat’ta lise okuyor.
Hedefim kalp cerrahı olmak ve ülkeme dönmek. Ancak şimdi nasıl olacak diye düşünüyorum. Taliban dönemini hiç yaşamadım. Okula rahatça gidip gelebiliyordum. Ailemden yana da şanslı oldum. Annem Taliban döneminde yaşanılanları çok kez anlattı. Dışarı çıkamadıkları savaş dolu yıllarmış.
'TEK İSTEKLERİ AFGANİSTAN'DAN AYRILMAK'
Şu anda ailemde herhangi bir sorun yok. Ancak büyük bir belirsizlik ve korku var. Taliban ile yaşamanın oldukça zor olduğunu biliyoruz. Ailemle sürekli iletişim halindeyim. Afganistan'tan ayrılmak istiyorlar. Tabiki Türkiye'ye benim yanıma gelmeyi çok istiyorlar. Ancak Türkiye olmasa bile şu an tek istekleri Afganistan'dan ayrılmak.
Annem ev hanımı. Babamın ise bir mağazası var. Liseye giden erkek kardeşim de onlarla. Babam bundan sonra iş hayatının da nasıl olacağını hiç bilmiyor. Bu konuda büyük bir belirsizlik var. Öte yandan Taliban sürekli olarak 'Bizler Afganız buranın yerlileriyiz' diyor. O zaman savaş olmamalı. Kimse öldürülmemeli. Kadınların çalışmasına eğitime izin verilmeli. Ben şu anda ülkemde olanları endişe ile izliyorum. Ama sadece ben değilim. 3 kız arkadaşım daha var. Onlar da benim gibi üniversite okumaya geldi ve hepsi aileleri için büyük korku içinde. "
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