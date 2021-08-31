Hikmetyar'dan Taliban'a açık destek

Hikmetyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.
Hafta sonuna kadar yeni yönetim yapısını ilan etmesi beklenen Taliban'a ne şekilde destek verebileceği sorusuna Hikmetyar, yönetimin başarılı olabilmesi için ehil kişilere görev verilmesi gerektiğini söyledi.
Hikmetyar, "Hükümete ortak olmak için ehil kişilere görev verilmesi dışında bizim herhangi bir şartımız yok" dedi.
"TALİBAN'LA KARDEŞİZ"
Mutlak surette hükümette yer alma hedefleri olmadığını belirten Hikmetyar, "(Taliban tarafından) Yeni kurulacak hükümette ortak olmak için çok da istekli değiliz. Taliban ne şekilde hükümet kurarsa kayıtsız ve şartsız onu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hikmetyar, koalisyon hükümetlerinin yararına inanmadıklarını çünkü hep başarısız olduklarını savunarak, "Taliban ile kardeşiz ve aramızda fikir birliği bulunuyor" dedi.
TÜRKİYE İLE AFGANİSTAN İLİŞKİLERİ
Gülbettin Hikmetyar, "Türkiye, Afganistan'ın en iyi dostlarından biridir. Türkiye hep Afgan halkının yanında oldu ve her alanda destekledi. Tarihi geçmişe ve düşünce birliğine bakıldığında Afgan ve Türk halklarının arasında güven ve kardeşlik ilişkisinin olduğunu görmek mümkün." diye konuştu.
"Afganistan’da bir Peştu milliyetçiliği gündemi var mıdır? Peştuluk Afganistan için ne ifade ediyor?" sorusuna Hikmetyar, "milliyetçilik ve ayrımcılığın İslam'da yerinin olmadığını" ve yeni hükümette de "milliyetçiliğin yer bulamayacağı" yanıtını verdi.
Hikmetyar, dünyanın Afganistan'da yeni yönetimin kurulmasına izin vermemesi ve kendilerine yakın bir yönetimi işbaşına getirmeye çalışmaları durumunda bunun sonucunun savaşa kadar uzanabileceğini savundu.
"Artık Afganların iradesine saygı duyulmasını istiyoruz" diyen Hikmetyar, Afganların isteğine uygun bir hükümet kurulması halinde pek çok ülkenin bunu tanıyacağını öne sürdü.
DEAŞ AFGANİSTAN'DA TEHDİT OLUŞTURMUYOR
Gülbettin Hikmetyar, "DEAŞ'ın Afganistan için ne denli büyük bir tehlike arz ettiği" sorusuna, "DEAŞ'ı büyük gösterdiler, propaganda yapıldı, büyük bir tehlike olarak gösterildi. Düşünce ve görüş açısından DEAŞ'ın Afganistan'da büyük bir alanı bulunmuyor ve (artık) tehdit de oluşturmuyor." yanıtını verdi.
"Afganistan’da yabancı savaşçılar konusu sorun haline gelebilir mi?" sorusunu da Hikmetyar, "Afganistan'daki El Kaide ve diğer yabancı savaşçılar hakkında da yalan propagandalar yapıldı. Onların sayısı geçmişte de çok azdı ve bugün daha da az. Asla onları bir tehdit olarak saymak mümkün değildir." şeklinde cevapladı.
HİKMETYAR KİMDİR?
Hikmetyar, 1977’de Hizbi-i İslami örgütünü kurdu ve Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgaline direnen isimlerden biri olarak öne çıktı.
1996-97 yılları arasında ülkenin başbakanlığını da yapmış olan Hikmetyar, Taliban'ın ülkedeki gücünü artırmasının ardından Hikmetyar 1996'da Kabil'i terk etmek zorunda kalmış, 2003'te ise ABD tarafından terörist ilan edilmişti.
Birleşmiş Milletler'in de yaptırım listesinde bulunan Hikmetyar'a yönelik yaptırımlar, geçen yıl imzalanan barış anlaşmasının ardından, Afganistan hükümetinin başvurusu sonucu kaldırılmıştı.
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