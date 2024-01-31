Afet farkındalık eğitimi nedir? Afet farkındalık eğitimi konuları nelerdir? İşte cevabı

Afet farkındalık eğitimi nedir, neden verilir? Afet farkındalık eğitimi konuları nelerdir? Başta deprem olmak üzere çeşitli doğal afetlerin meydana geldiği ülkemizde en çok önem veriler eğitimler arasında yer alıyor. İşte Afet farkındalık eğitimi ile ilgili merak edilen detaylar...