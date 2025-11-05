Afet bölgesi nedir, Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen depremin ardından bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle önemli bir adım atıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur, Sındırgı'nın "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini açıkladı. Bu kapsamda, "Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Genel hayata etkili afet bölgesi ne demektir?" soruları yanıtını arıyor. İşte detaylar...
Sındırgı’da yaşanan depremin etkileri sürerken bölge için kritik bir karar duyuruldu. Depremin ardından çok sayıda artçı ile sarsılan ilçenin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kapsamına alındığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Belgin Uygur açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte "Afet bölgesi ilanı nedir?" sorusu öne çıktı. Detaylar haberimizde...
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Sındırgı'da yaşanan depremin ardından bölgenin "Genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.
GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK?
“Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” tanımı ve kapsamı 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde belirleniyor. Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak imar ve Iskan Bakanlığınca karar verilir.
Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu çeşitli bölgelerde yaşam büyük ölçüde olumsuz etkileniyor. Bu doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan ediliyor. Bu kapsamda afet bölgesi içerisinde bulunanlar çeşitli desteklerden faydalanabiliyorlar.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur, açıklamasında şu bilgilere yer verdi: 22 bin 616 binada, 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada, 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 milyon lira kaynak sağladık. Sındırgı Belediyesi'ne 2 milyon 500 bin lira acil yardım ödeneği, 7 muhtarlığa 35 bin lira, 107 haneye 2 milyon 140 bin lira taşınma yardımı, 60 haneye 6 milyon 600 bin lira taşınma ve barınma desteği, 2 haneye 104 bin lira eşya yardımı, 167 aileye ise toplam 8 milyon 740 bin lira nakdi destek sağlandı.
293 KONTEYNER BAŞVURUSU
Konteyner kurulumlarına ilişkin de bilgi veren Uygur, "293 başvurunun tamamı değerlendirildi. Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu. Bigadiç'e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi. Kültür Caddesi'nde 11 adet 450 metrekarelik prefabrik iş yeri alanının zemini hazırlandı" dedi.
Ayrıca cami alanlarına 112 metrekarelik çok amaçlı çadırların, Şerifpaşa ve Sanayi Camii için ise 400 metrekarelik prefabrik mescitlerin kurulumunun sürdüğünü ifade etti. Üreticilere de destek verildiğini belirten Uygur, 25 hayvan çadırından 18'inin teslim edildiğini söyledi.
Belgin Uygur, 10 Ağustos günü meydana gelen depremin ardından da Sındırgı ve Bigadiç'te yapılan çalışmalara değinerek, "385 köy evi, 135 konut, 11 iş yeri ve 1 caminin temel atma törenini Bakanımız Murat Kurum ile birlikte gerçekleştirmiştik. O süreçte 100 depremzede ailemizi hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirdik" ifadelerini kullandı.
Uygur, devletin tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, "Afetin izleri tamamen silinene kadar bölgedeki çalışmalarımız devam edecek" dedi.
