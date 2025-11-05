AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur, açıklamasında şu bilgilere yer verdi: 22 bin 616 binada, 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada, 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 milyon lira kaynak sağladık. Sındırgı Belediyesi'ne 2 milyon 500 bin lira acil yardım ödeneği, 7 muhtarlığa 35 bin lira, 107 haneye 2 milyon 140 bin lira taşınma yardımı, 60 haneye 6 milyon 600 bin lira taşınma ve barınma desteği, 2 haneye 104 bin lira eşya yardımı, 167 aileye ise toplam 8 milyon 740 bin lira nakdi destek sağlandı.

293 KONTEYNER BAŞVURUSU

Konteyner kurulumlarına ilişkin de bilgi veren Uygur, "293 başvurunun tamamı değerlendirildi. Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu. Bigadiç'e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi. Kültür Caddesi'nde 11 adet 450 metrekarelik prefabrik iş yeri alanının zemini hazırlandı" dedi.

Ayrıca cami alanlarına 112 metrekarelik çok amaçlı çadırların, Şerifpaşa ve Sanayi Camii için ise 400 metrekarelik prefabrik mescitlerin kurulumunun sürdüğünü ifade etti. Üreticilere de destek verildiğini belirten Uygur, 25 hayvan çadırından 18'inin teslim edildiğini söyledi.

Belgin Uygur, 10 Ağustos günü meydana gelen depremin ardından da Sındırgı ve Bigadiç'te yapılan çalışmalara değinerek, "385 köy evi, 135 konut, 11 iş yeri ve 1 caminin temel atma törenini Bakanımız Murat Kurum ile birlikte gerçekleştirmiştik. O süreçte 100 depremzede ailemizi hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

Uygur, devletin tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, "Afetin izleri tamamen silinene kadar bölgedeki çalışmalarımız devam edecek" dedi.