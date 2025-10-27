AFAD personel alımı başvuru tarihi: AFAD 1250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
AFAD 1250 personel alımı yapacağını duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere uygulama ve sözlü sınav ile 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alacak. Başvuru yapmak isteyenler ''AFAD personel alımı ne zaman, başvuru başladı mı, şartları neler?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD personel alımı detayları
- 1
AFAD personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. İlana ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak. Peki AFAD 1250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- 2
AFAD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
Adaylar başvurularını, 5 Kasım 2025 saat 10:00 – 11 Kasım 2025 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.
Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.
- 3
AFAD SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, belirli suçlardan mahkumiyetinin olmaması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.
Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması, kadınlarda en az 1,60 metre, erkeklerde en az 1,65 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi şartı aranacak.
Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikerliği için adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alması, teknisyenlik için de KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınması gerekecek.
-