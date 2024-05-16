AFAD KİRA YARDIMI YATTI MI?

AFAD, kira yardımı ödemelerini geçtiğimiz ay 16 Nisan itibariyle gerçekleştirmişti. Bu ay da aynı şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Aşağıdaki adımları takip ederek parayı hesabınıza aktarabilirsiniz.

AFAD kira yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15’inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Ödemeler şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Evlerini henüz teslim almayan kiracılara 5.000 lira ve ev sahiplerine 7.500 lira ödenmeye devam edecek. Ödeme sisteminde yaşanan bazı problemler sebebiyle kira yardımı ödemeleri bazen hesaplara aktarılmıyor.

Ödeme bekleyenler Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden son durumuna ilişkin bilgi sahibi olabilirler.

Alternatif bir yöntem olarak ise mobil bankacılık hesabına giriş yapıldıktan sonra ödemeler, merkezi ödeme ve diğer ödemelere gelerek parayı buradan hesabınıza aktarabilirsiniz.

Mayıs ayı ödeme tarihlerine ilişkin AFAD’dan resmi bir açıklama gelmedi.