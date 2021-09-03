Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 3 Eylül Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 3 EYLÜL 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Denizli Honaz'da bir saat içerisinde 3 adet deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 EYLÜL 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.09.03 13:14:23 36.1393 33.5682 0.0 -.- 0.9 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2021.09.03 12:35:52 39.8903 28.7702 0.0 -.- 2.1 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.09.03 12:18:17 37.8547 29.3325 1.6 -.- 3.6 3.6 KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.09.03 11:37:06 36.2382 29.2068 22.6 -.- 1.8 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.09.03 10:27:31 39.7122 29.5523 10.1 -.- 1.5 -.- KIRIK-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel

2021.09.03 09:49:01 39.2832 27.7175 0.0 -.- 1.7 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

2021.09.03 09:32:31 38.4120 31.7943 5.8 -.- 2.0 -.- TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.09.03 09:29:16 38.3855 31.8090 5.0 -.- 1.8 -.- TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.09.03 09:08:14 38.4510 31.7818 5.0 -.- 2.5 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.09.03 08:09:00 36.3502 27.0660 13.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.03 07:25:38 39.3127 26.0877 8.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.03 07:23:53 40.8112 31.0337 5.9 -.- 2.4 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel

2021.09.03 05:57:15 36.3113 27.0095 25.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.03 05:42:31 36.4403 27.2667 5.0 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 05:30:07 39.1640 40.2270 5.0 -.- 2.0 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2021.09.03 05:23:56 36.2528 27.1233 6.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.03 05:20:52 36.3312 27.1608 14.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 04:44:32 36.3145 27.1885 11.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 04:29:32 36.3333 27.1020 6.9 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 04:14:19 36.3515 27.1745 14.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 04:12:10 36.3872 27.0567 2.0 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel

2021.09.03 03:21:01 36.3610 27.1403 26.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 03:15:59 36.3208 27.1055 9.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.03 03:09:32 36.3907 27.1133 9.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 02:59:35 36.3808 27.1705 6.1 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 02:47:41 36.3132 27.0628 10.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.03 02:40:32 36.2627 27.0568 6.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.03 02:05:06 36.3317 27.1153 9.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 01:21:19 36.3343 27.1117 9.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 01:09:46 36.3465 27.1160 26.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 00:58:57 36.3442 27.1468 17.7 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 00:30:31 36.4223 27.0435 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 00:22:38 36.3877 26.9752 13.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.03 00:21:48 36.4198 27.0757 6.7 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 00:16:13 36.3620 27.2322 5.0 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 00:15:03 36.4202 27.0538 6.9 -.- 3.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.03 00:12:52 36.4398 27.0288 9.3 -.- 4.1 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel