Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. AFAD ve e-Devlet tarafından uygulanmaya konulan “Afetzede sahipliği başvuru sorgulama ekranı” ise vatandaşlar tarafından gündem oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...