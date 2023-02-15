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AFAD depremzede kayıt nasıl yapılır? e-Devlet afetzede hak sahipliği sorgulama ekranı 2023:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD ve e-Devlet tarafından uygulanmaya konulan “Afetzede sahipliği başvuru sorgulama ekranı” depremzedeler ve depremden etkilenen yakınları olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Giriş: 15.02.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. AFAD ve e-Devlet tarafından uygulanmaya konulan “Afetzede sahipliği başvuru sorgulama ekranı” ise vatandaşlar tarafından gündem oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

  • AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ NEDİR?

    Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan ya da verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.

  • AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR? 

    Afetzede hak sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

    HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI

  • KİMLER AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ ALABİLİR?

    AFAD tarafından açıklanan afetzede hak sahipliği başvuruları için gerekli şartlar şu şekildedir;

    Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,

    İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,

    Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.

  • KİMLER HAK SAHİBİ OLAMAZ?

    AFAD tarafından açıklanan afetzede hak sahipliği başvurularını yapamayacak kişiler şu şekilde açıklanmıştır;

    Yasalsürede talep taahhütname vermeyen ve borçlandırma işlemini
    yapmayanlar,

    Kendisine veya eşine ait aynı cins hasarsız konut, iş yeri ve ahırları olanlar,

    Kiracı ve misafir durumunda olanlar,

    Mülkiyeti hasar gören tüzel kişiler, (Vakıflar, Dernekler)

    Kendilerine ait olmayan arsa ve arazi üzerinde inşaat ruhsatı almaksızın konut, iş yeri ve ahır yapanlar,

    İmar planında sakıncalı olarak belirtilen yerlerde ruhsatsız olarak yapı yapanlar,

    DASK poliçesi olmayanlar.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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