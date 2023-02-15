KİMLER HAK SAHİBİ OLAMAZ?
AFAD tarafından açıklanan afetzede hak sahipliği başvurularını yapamayacak kişiler şu şekilde açıklanmıştır;
Yasalsürede talep taahhütname vermeyen ve borçlandırma işlemini
yapmayanlar,
Kendisine veya eşine ait aynı cins hasarsız konut, iş yeri ve ahırları olanlar,
Kiracı ve misafir durumunda olanlar,
Mülkiyeti hasar gören tüzel kişiler, (Vakıflar, Dernekler)
Kendilerine ait olmayan arsa ve arazi üzerinde inşaat ruhsatı almaksızın konut, iş yeri ve ahır yapanlar,
İmar planında sakıncalı olarak belirtilen yerlerde ruhsatsız olarak yapı yapanlar,
DASK poliçesi olmayanlar.