AFAD resmi Twitter hesabındna yaptığı açıklamada; "Bulunduğunuz yerin #deprem tehlike değerini biliyor musunuz?https://tdth.afad.gov.tr adresinden koordinat ve adres bilgilerinizi girerek, yaşadığınız yerin deprem tehlike değerini öğrenebilirsiniz." dedi. İşte E-Devlet Deprem tehlike değeri sorgulama...

E-DEVLET DEPREM TEHLİKE DEĞERİ SORGULAMA

Evinizin deprem tehlike değerini öğrenmeniz yardımcı olacak sistem AFAD tarafından geliştirildi. E-Devlet sistemi üzerinden koordinat ve adres bilgilerinizi girerek, yaşadığınız yerin deprem tehlike değerini öğrenebilirsiniz.

EVİNİZİN DEPREM TEHLİKE DEĞERİ İÇİN TIKLAYIN