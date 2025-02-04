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        Haberler Bilgi Gündem AFAD Başkanı kim oldu? Ali Hamza Pehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli? AFAD Başkanlığına atanan Ali Hamza Pehlivan'ın hayatı!

        Ali Hamza Pehlivan kimdir? Ali Hamza Pehlivan hayatı ve kariyeri

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan AFAD'ın yeni başkanı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan oldu. Bu kapsamda, uzun yıllardır kamu hizmetinde çeşitli görevler üstlenen Ali Hamza Pehlivan'ın hayatı ve kariyeri gündeme geldi. Peki, Ali Hamza Pehlivan kimdir ve hangi görevlerde bulunmuştur? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 01:32 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:32
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          AFAD Başkanlığı'nda değişim yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne atanan Okay Memiş'in yerine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan getirildi. Kamu yönetimindeki geniş deneyimiyle tanınan Pehlivan’ın yeni görevi, dikkatleri tecrübeli ismin geçmişine çevirdi. İşte AFAD’ın yeni Başkanı Ali Hamza Pehlivan’ın meslek hayatı ve başarıları...

        • 2

          ALİ HAMZA PEHLİVAN KİMDİR?

          Rize’nin Hemşin İlçesinde 1977 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hemşin’de tamamladı. Bir yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıllık lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde 1999 yılında başarı-onur belgesi sahibi olarak tamamladı. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve Mayıs 2000 tarihinde Artvin İli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Rize-Pazar İlçesinde Kaymakam Refikliği, İçişleri Bakanlık Merkezinde Mülkiye teftiş stajını yaptı. Ekim 2000-Mart2001 tarihleri arasında Milli Güvenlik Akademisinden 49.Dönem Müdavimi olarak mezun oldu.

          Mart-Eylül 2001 tarihleri arasında Samsun’un Ladik İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevi yaptı. 2001-2002 yılları arasında İngiltere-Exeter Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi master tamamladı. Master tezini, Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim gibi fikir akımları ile İngiliz Hükümetlerinin Kamu Yönetimi alanında yaptığı Reform Çalışmalarından hareketle en yeni reform paketlerinden biri olan ‘Kamu Hizmet Sözleşmeleri’ içinde ‘Hesapverebilirlik’ anlayışı hakkında yazdı.

          Ordu’nun Akkuş ilçesinde bir süre Vekil Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığının düzenlediği Kaymakamlık Kursuna katıldı. Kaymakamlık Tezini “Dünyada ve Türk İdari Yapısında Elektronik (e) Devlet Anlayışı” konusunda yazdı. Nisan 2003 tarihinde Giresun-Doğankent Kaymakamı olarak atandı. Ekim 2003-Ekim 2006 tarihleri arasında Erzincan-Kemah Kaymakamı, 01 Kasım 2006-10.09.2008 tarihleri arasında Hakkari Vali Yardımcısı, 21.09.2008-12.03.2012 tarihleri arasında Piraziz Kaymakamı ve aynı zamanda (son yedi aylık dönemde) Giresun Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Piraziz Kaymakamlığı döneminde Aralık 2008 - Aralık 2009 tarihleri arasında 12 ay süren askerlik hizmetini Personel Asteğmen olarak yerine getirdi. Birçok meslek içi eğitim ve seminer programına iştirak etti.

        • 3

          Bu bağlamda 2010 yılı içinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 45 günlük bir program dâhilinde Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde kamu yönetimi, kamu ve maliye politikaları, hukuk, güvenlik ve benzeri konularda düzenlenen seminerler ile ülkenin devlet, özel sektör ve toplumsal yapısı, uluslararası kuruluşlar, bilimsel, teknolojik ve sektörel faaliyetler konularında bilgi ve tetkik gezi programlarına katıldı. 23.03.2012- 25.07.2015 tarihleri arasında Göksun Kaymakamı ve 28.06.2015 – 30.06.2017 tarihleri arasında ise İznik Kaymakamı, 21.06.2017- 29.07.2019 tarihleri arasında Bayburt Valisi, 17.07.2019 - 12.05.2022 tarihleri arasında Şırnak Valisi olarak görev yaptı. 12.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mersin Valiliğine atanmıştır. Vali Ali Hamza Pehlivan, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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