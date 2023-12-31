'AF'ın vokalisti Asrın Tuncer: Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım
1990'lı yıllarda 'AF' grubuyla müzik listelerini kasıp kavuran Asrın Tuncer ile konuştuk. Ünlü şarkıcı, hem geçmişi hem de bugünlerini anlattı
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Müzik hayatına 'Athena'da bas gitar çalarak başlayan Asrın Tuncer, 1990'da Ferit Tuncer, Emre Irmak ve Barış Yıldırım ile kurduğu 'AF' müzik grubuyla büyük bir şöhret yakaladı.
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Sesi ve yakışıklılığı kadar sahnede savurduğu saçlarıyla da genç kızların sevgilisi olan Asrın Tuncer, 'Af Çıkıyor', 'Kızancıklar' ve 'Evelallah' şarkılarıyla müzik listelerini kasıp kavurdu. 1998'de Kral TV Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Grup' ödülünü kazansalar da bir arada kalamadılar. Aynı yıl grup değişen kişisel müzik hedefleri sebebiyle dağıldı.
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Grup üyelerinden Asrın Tuncer ile konuştuk. Eskisine göre gözlerden uzak bir hayatı olan Tuncer, müzikal kariyerini, şöhret basamaklarını tırmanmasını ve şimdiki yaşamına dair bilinmeyenleri anlattı.
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'Athena'nın ilk üyelerinden olan Asrın Tuncer, müzik serüvenini şöyle anlattı: Ailemde pek çok müzisyen insan vardı. Kuzenim, Kadıköy Musîkî Derneği baş solisti, Muazzez Abacı da annemin kuzeniydi. Müzikle böyle de bir etkileşimim vardı. Ortaokul yıllarında Bruce Springsteen ve Bon Jovi hayranı olduktan sonra gitar aldım ve şarkı yarışmalarına katıldım. Eskiden internet gibi ağ olmadığı için Rock severler network'lerini Kadıköy'de Akmar Pasajı'nda bulunan bir panodan yapıyorlardı. Athena ile yolumuz da burada kesişti.
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Akmar Pasajı, Şebnem Ferah, Duman, Pentagram ve Özlem Tekin'in 'takıldığı' yerdi. Pentagram'ın üyelerinden şehit olan müzisyen Ümit Yılbar, "Benim ikiz öğrencim var, grup kurmak istiyorlar' diyerek beni Gökhan ve Hakan ile tanıştırdı. Ben daha 'oryante' (odaklı) bir iş yapmak istiyordum. Müziğime etnik melodileri de katmak istiyordum. Gündüzleri 'Athena'da trash metal provası yaparken, geceleri Üsküdar'daki bir düğün salonunda çalıyordum. İkisini de seviyordum. 'Kızancıklar' şarkısındaki etnik melodiler de oradan geliyor.
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Türk müziğinde o kırılmayı yaşatmak istedim. Rock gurubunun, etnik öğeleri kullanarak başarıya ulaşma yolculuğunu göstermek istiyordum. Oradan sonra Athena ile kafa olarak ayrıldık. Farklı şeyler yapmak istiyorduk. Sonrasında da Athena'dan ayrıldık.
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"HABER AJANSINDA ÇALIŞTIM"
İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Asrın Tuncer, 'Athena'dan ayrıldıktan sonra Reuters Haber Ajansı’nda çalışmaya başlamış; "Haber kameramanlığı, ses teknisyenliği yaptım. Tunceli ve Diyarbakır'daki çatışmalarda bulundum. Haberciliğin de kokusunu ve tadını aldım ama bir yerden müziğe yeniden başlamak istiyordum."
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AF'IN KURULUŞU
Asrın Tuncer şöyle devam etti: Sunuculuğunu Sibel Savacı'nın yaptığı 'Altın Kalpler' adında bir programın kameramanlığını üstleniyordum. Bir gün programa Muazzez Ersoy konuk oldu. Çekim sonrasında müzikle ilgilendiğimi ifade ederek, demomu dinletmek istediğimi söyledim. Muazzez Ersoy da; "Bu hafta Levent Müzik’i açıyorum, oraya gelin dinlerim" dedi.
Sonrasında Ferit'le orada Şehrazat ile tanıştık. O da demomuzu beğendi. Asrın ve Ferit harflerinden grubun adını da pozitif bir mesaj AF koyduk.
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"ŞEHRAZAT İLE TANIŞMAMIZ BÜYÜK ŞANSTI"
Asrın Tuncer, ilk albüm çalışmasını şöyle anlattı: 1996'da 'Af çıkıyor' albümünü çıkardık. İyi bir başarı yaşadık. O zamanlar artık küpeli, uzun saçlı, deriler giyen gençliği insanlar kabullenmeye başlamıştı. 'Bu çocuklar bizim havaları da çalıyorlar' dediler. Kısacası insanlar bizi benimsedi. Ticari başarısının temeli aslında buydu.
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"BENİ GÖREN KIZ BAYILINCA, ÜNLÜ OLDUĞUMU ANLADIM"
Asrın Tuncer, 'Ünlü olduğunu ilk ne zaman hissettin?' sorusunu ise, "Üskdüar Salacak'ta yaşıyordum. Albüm çıkacağı zaman Büyükada'ya gitmiştim. Vapur Kadıköy’e yanaştı, iskelede bir kız beni gördü ve küt diye bayıldı. Bunu görünce bir şeylerin değiştiğini anladım" şeklinde cevapladı.
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Şehrazat ile o dönemlerde aşk da yaşayan Asrın Tuncer, bu konuda; "Şehrazat'ın çevresi nedeniyle şöhrete çok hazırlıklıydık. Beni şöhrete alıştırdı. Albümün yapım aşamasında Sezen Aksu, Neco ve Nilüfer gibi isimlerle aynı ambianstaydık. Şöhretin ne olup ne olmadığını hissediyorduk. Geçici olduğunun ve bunun positif taraflarından mutlu olabileceğimizin farkındaydık" dedi.
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Asrın Tuncer, "Kızancıklar'ın 4/4'lük başlayıp 9/8'luk devam eden bir şarkının başarısından sonra rotayı Barış Manço'ya çevirip, Barış Ağabey'den 'Nick The Chopper' şarkısını aldık. Bu şarkının müziğini de 'Evelallah' parçasında kullanınca da 'Kızancıklar'ın başarısı taçlandı" ifadelerini kullandı.
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Asrın Tuncer, 'Kızancıklar' şarkısında etnik melodilerin kullanılmasından sonra rock'çılardan tepki aldığını söyledi: Pek çok müzisyen, 'Böyle rock mı olur?', 'Rock'ı alet etmeyin' iddiasındalardı. 'Bunlar magazin ünlüsü' dediler. Magazin ünlüsü olmadım. O dönem bizi eleştirenlerden birini 20 yıl sonra Hayko Cepkin konserinde Ümit Besen'i dinlerken gördüm. Bu nedenle davalık olduğumuz müzisyenler de oldu. O yüzden 1990'lı yıllarda üretilen müzikler ile bugünün üretimlerini kıyaslamayacağım. Bugün ortaya çıkan eserler hakkında da negatif konuşmayacağım.
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FİKİR AYRILIKLARI GRUBU DAĞITTI
Asrın Tuncer, "AF' neden dağıldı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Çok parametre var. Bunları anlatmak kişisel dedikoduya da girebilir. Fikir ayrılıklarımız ve hayata bakış açılarımız farklıydı. 'Nostalji' parantezi adı altında hiçbir etkinliğe katılmadım. Hâlâ üretiyorum düşüncesindeyim. O zaman ki arkadaşlarım 'hazır bir başarı gelmiş bunun üzerine gidelim' dediler. Ben daha yenilikçi bir düşüncedeydim.
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Asrın Tuncer, 'AF'tan ayrıldıktan sonra yaklaşık 4 yıl 'Kurtalan Ekspres’in solistliğini yaptığını da söyledi.
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Şarkıcı, "Sektörde eskiden mi var olmak zordu yoksa şimdi mi?" sorusunu ise şöyle cevapladı: İkisinin de kendine göre zorlukları var. Günümüzde artık çok sayıda platform var. Bugün ekstra sosyal medya mecralarını destekleyebilecek maddi gücün olması gerekiyor. Çok sayıda üretim yapılıyor ve platformlarda yerini alıyor bu kadar fazla üretimin içinden sıyrılmak zorlu. Eskiden de KRAL TV ve Powertürk dinamiğini desteklemek lazımdı. "O dönem kolaydı, bu dönem zordu ya da o dönem zordu, bu dönem kolay" demek yanlış olur.
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Asrın Tuncer ayrıca, "Bir müzik grubu üyesi olarak çok iyi paralar kazandığımı söyleyemem. Kazançlar bölüşülüyor doğal olarak. Ultra bir hayat sürmedim, şu anda öyle bir hayatım yok zaten" dedi.
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İZMİR'DE YAŞIYOR
Asrın Tuncer, 2013'te Selin Tuncer evlendikten sonra İzmir'e yerleşmiş. Çiftin, 2017'de de Renk adında kızları dünyaya gelmiş.
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Asrın Tuncer, 'Kızının şarkıcı olmasını ister misin?' sorusuna ise, "Kızım hangi yolu tercih ederse sevgi ve saygı ile karşılarım. Ercan Taşdemir Müzik ve Bale Okulu'na gidiyor. Dans konusunda yetenekli gözüküyor, bakalım. Kendi karar verecek" yantını verecek.
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Asrın Tuncer, İzmir'e yerleştikten sonra müzik dışında başka işler de yaptığını açıkladı. Şarkıcı, "Bir dönem su artıma sektörüne girdim ve bir markanın iki yıl boyunca İzmir bölge temsilciliğini yaptım" dedi.
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Şarkıcı, İzmir, Alaçatı ve Kuşadası'nda çeşitli mekânlarda sahne alarak müzik hayatını sürdürdüğünü söylerek, "2024'te bir aksilik olmazsa single çıkarmaya niyetim var" şeklinde sözlerini noktaladı.
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