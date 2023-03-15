Üçüncü çeyreği 63-61 önde tamamlayan Yunan ekibi, maçtan da 92-78 galip geldi ve çeyrek finale çıktı.

Grupta geride kalan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Unicaja ve AEK'nin ardından 3. sırada yer alıyor.