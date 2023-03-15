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AEK - Galatasaray Nef: 92-78 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki beşinci maçında konuk olduğu Yunan ekibi AEK'ya 92-78 yenildi.

Giriş: 15.03.2023 - 22:58 | Güncelleme: ABONE OL
AEK - Galatasaray Nef: 92-78 (MAÇ SONUCU)
AA

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'ya 92-78 yenildi.

Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 31-29 önde geçen sarı-kırmızılı ekip devreyi de 46-45 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreği 63-61 önde tamamlayan Yunan ekibi, maçtan da 92-78 galip geldi ve çeyrek finale çıktı.

Grupta geride kalan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Unicaja ve AEK'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

İlk maçında Unicaja'ya deplasmanda mağlup olan Yunanistan temsilcisi, ardından çıktığı 4 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Galatasaray Nef ile AEK arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Yunan ekibi 81-71 kazanmıştı.

Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale kalacak.

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