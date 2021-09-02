İKİ ÇOCUK ANNESİ



Eski top model, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.