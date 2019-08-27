Adriana Lima bu defa tamamen çırılçıplak - Magazin haberleri Instagram

38 yaşındaki Lima, sadece kendi ülkesi Brezilya'nın değil tüm dünyanın akciğerleri olan Amazon Ormanları'nın yanıp kül olmasından sonra başlatılan kampanyaların önde gelen destekçilerinden biri. Sadece bununla yetinmeyen Lima, kendisi de bu konuda bir adım atmaya karar verdi.

Lima, Instagram hesabından kendisinin de tamamen çıplak olarak objektif karşısına geçtiği Angels adlı kitabın, Amazon Ormanları için açılan yardım kampanyası yararına satılacağını duyurdu.

Fotoğrafçı Russell James'in imzasını taşıyan ve koleksiyonerler için özel olarak hazırlanan kitapta Adriana Lima'nın yanı sıra çok sayıda ünlü modelin çıplak pozları yer alıyor.

Lima paylaşımında, kitabın Amazon Ormanları yararına yapılacak olan satışını da o çalışmada yer alan iki çıplak pozuyla duyurdu. İşte bu durum da takipçileri arasında yoğun bir tartışmaya neden oldu.

Lima'nın bir takipçisi Amazon Ormanları'na yardım etmek ile çıplaklık arasında bir bağlantı kuramadığını, kafasının karıştığını yazdı.