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Kuaförüm Sensin’de gerek mesleki başarısı gerekse yorumlarıyla büyük beğeni toplayan Adnan Serter, kısa bir aranın ardından tekrar jüri koltuğundaki yerini aldı.

İşleri dolayısıyla kısa dönemli zorunlu bir ayrılık yaşayan Serter, yine hem eğlenceli hem de tecrübe dolu yorumlarıyla yarışmaya renk kattı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;