Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın hatalarının başrol oynadığı Kayserispor yenilgisi sonrası eleştirilere Twitter'dan tepki gösterdi. Dalgakıran, 2017-2018 sezonunu hatırlatıp "100 milyon Euro'luk takımın 4. olduğunu unutup, mağlubiyetin yükünü gençlere ve gençleşmeye bağlayanlar Beşiktaş'a iyilik yapmıyorlar. Kulübümüzün öze dönüş stratejisi kararlılıkla hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

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