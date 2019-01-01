01 OCAK 2019
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Adliyelik olan ünlüler - Magazin haberleri

Ünlülerin yolu 2018'de adliyeden geçti

AA'nın haberine göre müzik, sahne, spor ve podyum dünyasının tanınmış bazı isimleri 2018 yılında, çeşitli nedenlerle adliyelik oldu. işte o isimler...

01.01.2019 - 15:26 | Güncelleme: AAMAGAZİN

  • KIVANÇ TATLITUĞ'UN 'DOLANDIRICILIK' DAVASI

    Yeni yılda yolu adliyeye düşen ilk ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ, 3,5 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski muhasebecisi Erdal D. hakkında açılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 Ocak'ta müşteki olarak ifade verdi.

  • ORHAN KURAL'DAN CEM YILMAZ'A SUÇ DUYURUSU

    Sigara karşıtı kampanyalarıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, "Arif V 216" isimli filmindeki bazı sahnelerin, "uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği" iddiasıyla, filmin senaristi, yapımcısı ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz hakkında 9 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu.

  • SEREN SERENGİL 3 GÜN HAPİSTE KALDI

    Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil, karara uymadığı gerekçesiyle 3 gününü cezaevinde geçirdi. Bir televizyon programında aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen Gülben Ergen hakkında aleyhte konuşma yapan Serengil ile ilgili, Ergen'in İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nin "ret" kararına itiraz ettiği İstanbul 11. Aile Mahkemesi tarafından, 3 gün zorlama hapis cezası uygulanmasına hükmedildi.

  • Gerekçeli kararın yazılmasının ardından 3 Şubat sabahı avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Serengil, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından Bakırköy Cezaevi'ne gönderildi. 3 gün cezaevinde kalan Serengil, 5 Şubat'ta tahliye oldu.

  • OKTAY KAYNARCA'YA 'KAÇAK SU' CEZASI

    Geçen yıl Beşiktaş'ta forma giyen Sırp futbolcu Dusco Tosic hakkında, 5 Şubat 2017'de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartıyla saha kenarında maçı izlemesi üzerine soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında 25 Ekim 2017'de ifadesine başvurduğu Tosic ile ilgili suç unsurları oluşmadığından mart ayında takipsizlik kararı verdi.

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