04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adliye; Hukuk ve adalet işlerine bakmakla görevli, içinde mahkemelerin, savcılıkların, icra dairelerinin bulunduğu devlet kurumudur. İl ve ilçelerde adliyeler bulunmaktadır. Adliyeler Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na bağlıdırlar. Peki, adliyeler çalışma saatleri nasıl? Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...
ADLİYE MESAİ SAATLERİ VE GÜNLERİ
Adliyeler, hafta içi sabah 08.30-12.00, öğleden sonra 13.00-17.00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Adliyelerde saat 12.00-13.00 arasında öğle tatili verilmektedir. Adliyeler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.
Adliyeler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde kapalıdır.
NÖBETÇİ ADLİYELER 24 SAAT AÇIK MI?
Nöbetçi adliyeler ise 24 saat yargılama işlemi yapabilmektedir. Adliyedeki işlemlerinizde bu bilgileri aklınızda bulundurmakta fayda vardır.
ADLİYENİN GÖREVLERİ
1- Hizmetin ya da hukukun izin verdiği gibi davranmak ve yasaklara uymaktır. Polisin yaptığı işlerde hukuki bir temek olması gerekmektedir. Bu hukuki dayanak da polislere adliyede görevli hukuk görevlileri tarafından verilmektedir.
2- İnsanlar arasındaki uyuşmazlıklar ve sorunlar bu binada görev alan kişiler tarafından mahkemeler yoluyla çözülür.
3- Herhangi bir suçlu kimse için yakalama, kovuşturma gibi kararlar adliye tarafından verilir.
4- Suçlu diye bilinen bir kişinin suçsuzluğunu anlayıp beraat kararı verilmesi yine adliyenin görevleri arasındadır.
5- Herhangi anlaşmazlıklar ya da adli bir olay sonrasında kişilerin ifadeleri adliyede alınır.
6- Adliyeler, vatandaşların adli sicilini yani suç geçmişinin kaydını tutarlar.
7- Mahkemesi olan kişilerin duruşmaları adliyede yapılmaktadır.
ADALET BAKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Kızılay-Ankara'da bulunmaktadır. Bilgi almak ve diğer sorunlarınızla ilgili olarak için 0312 417 77 70 numaralı telefonu, 0312 419 33 70 numaralı faksı kullanabilir veya info@adalet.gov.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz.
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