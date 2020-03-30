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Van'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında saldırı hazırlığında olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, 25 Mart tarihinde Van'ın Tuşba İlçesi Güvençli Mahallesi'nde 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan incelemede farklı ailelerden 12 kişi gözaltına alındı. Dün Van Adliyesi'ne getirilen şüpheliler savcı karşısına çıktı. Bu sırada Van Adliyesi çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği sırada, polis ekipleri İpekyolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda bulunan bir araçta şüphe üzerine arama yaptı. Araçtaki 3 kişinin kavgalı iki aileden olduğu belirlendi. Üzerlerinde ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 32 adet fişek ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Bu kişiler de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.