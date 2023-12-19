Adliyede avukatlara saldırı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Öldürülen iş adamının cinayet davası karara bağlandı. Öldürülen iş adamının yakınları, katilin akrabası da olan avukatlarına saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 19.12.2023 - 20:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 20:48
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İş adamının cansız bedeni boş arazide 5 yıl sonra bulunmuştu. Cinayet davası karara bağlandı. İki saldırgan müebbet hapis cezası aldı. Ancak öldürülen iş adamının yakınları, katilin akrabası da olan avukatlarına saldırdı.
O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Saldırı sonrası öldürülen iş adamının ailesinden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.