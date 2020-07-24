AA

Polis ekipleri, yaralama olayına ilişkin bir tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması öncesi adliyede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, adliyeye girenleri üst aramasından geçirerek içeri alırken bölgede şüpheli gördükleri araçlarda da arama yaptı.

AA'nın haberine göre, aramalarda Ö.Ç. (18),D.Ç. (53) ve R.K'nin (37) araçlarında bir pompalı tüfek, 7 fişek, 5 bıçak, ikisi demir 8 sopa ile bir dahra ele geçirildi. Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.