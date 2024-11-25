Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı geç başvuru tarihi: Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı geç başvurusu nasıl yapılır?

ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde ÖSYM tarafından dört oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınav, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak olup adaylar, oturumlara göre belirlenen saatlerde sınava katılacaktır.Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin askerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi hesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir)

Başvuru Ekranı: Adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sayfası https://ais.osym.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Mobil Başvuru: ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

Sınav Ücreti: Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Başvuru Merkezi İşlemleri: Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da yapılabilir.

18 - 25 Kasım 2024 tarihleri arasında ( geç başvuru gününde başvuru yapanlar 25 Kasım 2024 tarihinde) saat 23:59:59’a kadar E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gönderecektir. Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylarından, istenilen ve elektronik ortamda gönderilen belgeler mülakat öncesinde ayrıca istenecektir.