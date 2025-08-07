Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün var? Adli tatilde hangi davalara bakılır, mahkemeler açık olur mu, nöbetçi mahkeme var mı?

        Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün var? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

        20 Temmuz itibarıyla başlayan adli tatil süreciyle birlikte mahkemelerdeki faaliyetler geçici olarak yavaşladı. Bu dönemde, yalnızca nöbetçi mahkemeler çalışmalarını sürdürüyor ve tutuklu yargılamalar ile ivedi sayılan işler görüşülüyor. Diğer tüm davalar ve duruşmalar ise yeni adli yıl başlayana kadar erteleniyor. Yargı mensuplarının izin dönemine denk gelen bu süreç, mahkemelerdeki iş yükünü bir süreliğine azaltıyor. Peki, adli tatil ne zaman sona erecek ve normal yargı takvimi ne zaman yeniden başlayacak? İşte sürecin sona erme tarihi ve dikkat edilmesi gereken detaylar...

        Giriş: 07.08.2025 - 11:51 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:51
          Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli tatil 20 Temmuz itibarıyla başladı. Bu dönemde, sadece belirli türdeki dava ve işlemler nöbetçi mahkemeler tarafından sürdürülüyor. Özellikle tutuklu yargılamaları ile acil davalar adli tatil kapsamı dışında değerlendirilerek görülmeye devam ediyor. Buna karşılık, Anayasa Mahkemesi adli tatilden muaf olduğu için çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Peki, bu süre zarfında hangi davalar erteleniyor, hangileri işlemeye devam ediyor? İşte adli tatil dönemine dair bilinmesi gereken temel noktalar...

          2025 ADLİ TATİL TARİHLERİ: ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

          Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül pazartesi Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

          ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

          Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

          Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

          Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

