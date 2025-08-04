Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

Adli tatilin biteceği tarih araştırılıyor. Adliyelerde sadece nöbetçi mahkemelerin görev yaptığı bu dönemde acil ve tutukluluk içeren davalar görülmeye devam ediyor. Diğer dosyalar yeni adli yıla kadar bekelmeye kalıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte ve adli tatillerde hangi davalara bakılıyor?