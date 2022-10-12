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Adli sicil kaydı nasıl silinir? Adli sicil kaydının silinmesi ne kadar sürer, arşivden silinir mi?

17 bin 500 sabıka kaydı silindi! Adli sicil kaydı nasıl silinir?

18 Ağustos'ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında 159 bin 60 başvuru yapıldı, 17 bin 500 adli sicil ve arşiv kaydı yasal şartları oluşturduğunun belirlenmesi üzerine silindi. İşte adli sicil kaydı silme işlemleri hakkında merak edilenler...

12.10.2022 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Torba yasa maddeleri kapsamında yer alan af ile kara listede yer alan kişilerin sicillerinin temizlenmesine fırsat verilen sicil affı gündemdeki yerini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" demişti. Torba yasa kapsamında ortaya çıkan sicil affı ayrıntıları ise merak ediliyor. İşte detaylar...

  • ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR?

    Adli sicil kaydını silmek için şu yöntemler mevcuttur;

    E-devlet üzerinden giriş yaparak adli sicil kaydını silmek,

    Direkt olarak adliyeye gitmek suretiyle adli sicil kaydını sildirmek.

    Kişi kendi T.C Kimlik numarası ile işlemlerini gerçekleştirebilir.

  • ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ NE KADAR SÜRER?

    Adli sicil kaydının silinmesi için ilk olarak suçların üzerinden infazın tamamlanmış olması gereklidir. Bu kapsamda suçun ve cezanın niteliğine göre silinmesi süresinde değişiklikler görülür. 5 ila 30 yıl arasında adli sicil kaydının silineceğini söylenebilir fakat tam süresi  5,15 ve 30 yılları kapsamındadır.

  • ADLİ SİCİL KAYDI ARŞİVDEN NASIL SİLİNİR?

    Adli sicil kaydı silinme işlemleri arşiv üzerinden yapılır. Genel Kurumu kapsamında, bu kurumlardan silinmek suretiyle arşive kaldırılır. Aynı zamanda genel af halinde silme işlemi yapılmaktadır. Aynı zamanda genel müdürlükler üzerinden yine kişinin ölümü söz konusu olduğu zaman, bu kurum kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda adli sicil kaydı silinebilir. Bu işlemler neticesinde kişinin işlemiş olduğu suçlar kapsamında infazın ardından, geçen süre ile beraber adli sicil kaydı arşivden silinir.

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