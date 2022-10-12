ADLİ SİCİL KAYDI ARŞİVDEN NASIL SİLİNİR?

Adli sicil kaydı silinme işlemleri arşiv üzerinden yapılır. Genel Kurumu kapsamında, bu kurumlardan silinmek suretiyle arşive kaldırılır. Aynı zamanda genel af halinde silme işlemi yapılmaktadır. Aynı zamanda genel müdürlükler üzerinden yine kişinin ölümü söz konusu olduğu zaman, bu kurum kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda adli sicil kaydı silinebilir. Bu işlemler neticesinde kişinin işlemiş olduğu suçlar kapsamında infazın ardından, geçen süre ile beraber adli sicil kaydı arşivden silinir.