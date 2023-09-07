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        Haberler Gündem Eğitim Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü İş İmkanları

        Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü iş imkanları

        Üniversite farklı bir bölüm okumak isteyen gençler, bu konu üzerine detaylı araştırma yapma ihtiyacı hissedebilir. Özellikle dijital çağın içine doğan gençler internet, siber suçlar gibi konulara ilgili olabilir ve eğitimini de bunun üzerine tamamlamak isteyebilir. Bu noktada karşımıza çıkan bölüm ise Adli Bilişim Mühendisliği'dir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 01:29 Güncelleme: 07.09.2023 - 01:29
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        Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü iş imkanları
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        Siber suçlarla mücadele için son dönemlerde hakkında yapılan araştırmaların arttığı bölümlerden biri Adli Bilişim Mühendisliği’dir. Bu bölüm hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler internet üzerinden Adli Bilişim Mühendisliği mezunları iş olanakları nedir? gibi pek çok konuda detaylı bilgiye sahip olmak ister. İşte Adli Bilişim Mühendisliği hakkında merak edilen tüm detaylar.

        Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Nedir?

        Adli Bilişim Mühendisliği, bilgisayar bilimleri ve bilişim teknolojileri alanlarını hukuk, suç soruşturması ve adli işlemlerle birleştiren bir akademik alandır. Bu bölümden mezun olan ve alanında uzmanlaşanlar, dijital kanıtların toplanması, analizi ve sunumu gibi adli süreçlerde bilgisayarlar ve dijital teknolojilerin nasıl kullanılacağını uygulamakla yetkinleşir.

        Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Adli Bilişim Mühendisliği bölümü üniversitelerin lisans bölümlerinde okutulan bölümlerinden biridir. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin eğitim süresi ise 4 yıl olmak üzere 8 yarıyılda tamamlanır.

        Adli Bilişim Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

        Adli Bilişim Mühendisliği okuyanların mezun olduktan sonra ne iş yaptığı merak konusudur. Adli Bilişim Mezunları şu alanlarda görev yapabilirler:

        Dijital delil analizi ile suç mahalli ya da dijital cihazlardan elde edilen dijital kanıtları incelerler.

        Veri kurtarma ile silinen veya hasar görmüş dijital verilerin kurtarılması için teknikler geliştirirler ve bu verilerin mahkemede kullanılabilirliğini sağlarlar.

        Bilgisayar korsanlığı soruşturması alanında bilgisayar korsanlığı olaylarını soruşturur ve siber saldırıların izini sürebilirler.

        Bilgisayar güvenliği analiziyle güvenlik açıklarını tespit etmek ve kapatmak için güvenlik testleri yapabilirler

        Hukuk alanında uzmanlaşmış avukatlar ve adli görevlilerle işbirliği yaparak, dijital kanıtların yasal süreçte nasıl kullanılacağı konusunda danışmanlık yapabilirler.

        Adli Bilişim Mühendisliği Mezunları Nerede Çalışır?

        Üniveristeden mezun olan ya da istediği bölümü okumaya hazırlanan herkes bu bölümün ileride sunacağı iş fırsatlarını merak eder. Adli bilişim mühendisliği mezunları ve adayları da bu sorunun cevaplarını arar. İşte Adli bilişim mezunlarının çalışabileceği alanlar:

        Polis teşkilatları

        Hukuk büroları ve avukatlık ofisleri

        Özel güvenlik şirketleri

        Hükümet kurumları

        Özel şirketler ve danışmanlık firmaları

        Üniversiteler ve eğitim kurumları

        Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Dersleri

        Bilgisayar bilimleri temelleri: Temel bilgisayar bilimi konuları, programlama, algoritma tasarımı, veri yapıları ve yazılım geliştirme teknikleri gibi dersleri içerebilir.

        Dijital kanıt toplama ve inceleme: Bu dersler, dijital cihazlar üzerinde nasıl çalışılacağını ve dijital kanıtların adli süreçlerde nasıl kullanılacağını öğretir.

        Bilgisayar ağları ve güvenlik: Bilgisayar ağları, siber güvenlik ve veri güvenliği ile ilgili temel konuları içeren dersler verilir.

        Hukuk ve adli süreçler: Hukukun temel prensipleri, adli süreçler ve dijital kanıtların yasal kullanımı hakkında dersler öğretilir.

        Dijital veri tabanları ve veri analizi: Dijital veri tabanlarına erişim, veri analizi ve veri madenciliği tekniklerini içeren dersleri kapsar.

        Bilgisayar korsanlığı soruşturması: Bilgisayar korsanlığı vakalarının soruşturulması ve siber saldırıların izlenmesiyle ilgili derslerden meydana gelir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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