        Resim 'Adlandırılamayan' sergisi bomontiada

        'Adlandırılamayan' sergisi bomontiada

        Yapı Kredi bomontiada, 21- 30 Kasım tarihleri arasında, imgenin belirsizliğini ve tanımsızlığını odak noktasına alan 10 sanatçının yer aldığı "Adlandırılamayan" sergisine ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 13:48 Güncelleme: 11.11.2025 - 13:48
        'Adlandırılamayan' sergisi bomontiada
        Yapı Kredi bomontiada 21 Kasım’dan itibaren, imgelerin “Adlandırılamayan” yanlarına ilgi duyan ve silinip geçmekte olan zamana maruz kalarak bu zamanın izlerini zihinde yeniden oluşturan Ahu Akgün, Dilara Göl, Dilara Pak, Ece Erbil, Ilgaz Gürün, Onur Kılıç, Özge Akdeniz, Reyhan Mente, Yusuf Günler ve Yusuf Murat Şen’in işlerini merkezine alan "Adlandırılamayan" sergisine ev sahipliği yapıyor.

        Sergide yer alan eserlerinin yüzeyindeki imgeleri kazıyarak görünür hale getiren sanatçılar, ortaya çıkan işleri bir anın geçici tanıklığı ya da o ana dair bir tasayı temsil edecek şekilde ele alırken izleyiciyi de imgelerin zamanla olan ilişkisini ve belirsizliğin estetik potansiyelini keşfetmeye yönlendiriyor.

        Yazar, akademisyen ve küratör Emre Zeytinoğlu sergiyi şöyle tanımlıyor: “…Adı ‘Adlandırılamayan’ olan bir sergi, doğallıkla içinde bir çelişki barındırıyor; bu da karşımıza başka bir soru çıkartıyor: ‘Adlandırılamayan’, bu serginin adı mıdır, yoksa o sergi kendi adını yadsımakta ve ondan kurtulmak mı istemektedir? Sergi, kendi adını yadsımakla, o ada geri dönmek zorunluluğunu her an yeniden ve yeniden yaşamakta ve bu döngüden kurtulamayacağını çok iyi bilmektedir: Karşıtlıkların aşılamayacağını her defasında yeniden deneyimlemektir ki izlenen her şeye biçim veren de o ‘aşılamamazlık’ hâlidir.”

        Üretim sürecine uzaktan da olsa dahil olunabilecek bir alan yaratarak, sanatçıların süreç boyunca üretimlerini paylaşmalarına imkân tanıyan kolektif bir düşünme ve üretme alanı oluşturmayı hedefleyen Project À, tek seferlik bir etkinlikten ziyade sürekliliği olan, farklı temalarla yeni işler ve alt projeler üreten bir yapıya dönüşme hedefiyle yola çıkıyor.

        "Adlandırılamayan" sergisi, 21- 30 Kasım tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de her gün 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

        #Yapı Kredi bomontiada
        #sergi
        #Adlandırılamayan
