Adıyaman'ın Maldivler'i
Adıyaman'daki Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükseltiler, sonbahar aylarında suyun azalması nedeniyle adalara dönüşüyor. Baraj gölü içinde oluşan adalar, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla Maldivler'i andırıyor
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Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Adıyaman Atatürk Baraj Gölü kıyısı ve adalar sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.
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Drone kamerasıyla gökyüzünden görüntülenen adalar ve baraj kıyıları görsel şölen sundu.
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Uzunluğu 180 kilometre, toplam su hacmiyse 48,5 milyar metreküp olan baraj gölünde sarı ve mavinin uyumu göze çarptı.
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İşte Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen ve Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alan Atatürk Barajı'nın drone görüntüleri...
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