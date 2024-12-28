Adıyaman'da üreticilere süt tankı

Adıyaman'da süt üreticilerine güneş enerji destekli süt tankı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kore Cumhuriyeti'nin katkılarıyla Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından finanse edilen ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Adıyaman Valiliği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla üreticilere 2 adet güneş enerji sistemi destekli 3 bin litrelik, 25 adet bin litrelik ve 34 adet 500 litrelik süt depolama tankı verildi. Ayrıca 20 adet mobil süt analiz cihazı da temin edilerek üreticilere ulaştırıldı.

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Öte yandan İKA finansmanıyla uygulanan "Gezgin Arıcılığın Güçlendirilmesi" projesi kapsamında, Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi 92 arıcıya portatif fotovoltaik güneş paneli sistemi dağıtıldı.