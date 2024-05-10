Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Giriş: 10.05.2024 - 00:53 Güncelleme: 10.05.2024 - 00:53
M.Ç. idaresindeki otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Bağlar Mahallesi yol ayırımında A.Ö. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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